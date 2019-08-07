 رئيس جامعة القاهرة يؤكد تبرع صلاح  بـ 3 ملايين دولار لمعهد الأورام - بوابة الشروق
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رئيس جامعة القاهرة يؤكد تبرع صلاح  بـ 3 ملايين دولار لمعهد الأورام

أحمد عبدالله
نشر فى : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 11:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2019 - 11:44 م

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تبرع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، لصالح معهد الأورام بعد حادث الانفجار الذي وقع مساء الأحد الماضي.

وقال الخشت في تصريحات تليفزيونية:"محمد صلاح تبرع بـ 3 ملايين دولار، لصالح معهد الأورام، أي ما يقارب 54 مليون جنيه".

وأضاف:"محمد صلاح رجل وطني، ولديه مواقف كثيرة مع دولته وشعبه".

وكان محيط معهد الأورام، بمنطقة المنيل، شهد مساء الأحد الماضي، انفجارًا ضخمًا، أدى لاشتعال النيران بالمنطقة المحيطة، ما أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين.

 


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