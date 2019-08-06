«فيفندي» تجري محادثات لبيع 10% من أسهم «يونيفرسال ميوزيك» إلى «تينسنت»

تجري مجموعة "فيفندي" الفرنسية العملاقة للإعلام محادثات أولية لبيع حصة قدرها 10% من أسهم شركة الموسيقى التابعة لها "يونيفرنسال ميوزيك جروب" (يو.إم.جي) إلى شركة "تينسنت هولدنجز" الصينية، في صفقة تصل فيها قيمة "يو.إم.جي" أكبر شركة موسيقى في العالم إلى 30 مليار يورو (33.6 مليار دولار).

وذكرت "فيفندي"، في بيان، أن "تينسنت" لديها خيار مضاعفة حصتها في "يو.إم.جي" خلال العام بنفس السعر ونفس الشروط، في الوقت الذي تبحث فيه الشركتان سبل التعاون في وضع استراتيجية عمل شركة الموسيقى.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن "فيفندي" ستواصل بيع حصص صغيرة من شركة "يو.إم.جي" إلى شركاء محتملين آخرين.

كانت "فيفندي" قد أعلنت في الشهر الماضي اختيار البنوك التي ستقدم الخدمات الاستشارية لصفقة بيع حصة من أسهم "يو.إم.جي"، والتواصل مع بعض الشركاء الاستراتيجيين المحتملين لبيع الأسهم إليهم، مشيرة إلى أنها تسعى إلى بيع حصة صغيرة من أسهم "يو.إم.جي" إلى شريك أو أكثر.

يذكر يشار إلى أن مبيعات "يونيفرسال ميوزيك جروب" التي تمثل حوالي 44 من إيرادات "فيفندي"، زادت خلال النصف الأول بنسبة 19%، بفضل طرح ألبومات لفنانين مثل المغنية الأمريكية بيلي إيليش التي تبلغ من العمر 17 عاما، وفرقة "كينج آند برينس" اليابانية.