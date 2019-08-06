ظهور رائحة فم كريهة من الأمور المحرجة التي يتعرض لها البعض أثناء الجلوس مع الآخرين، لكن لا داع للقلق لأن عدم وجود نفس منعش يعني أنك تعاني من خطب ما في الفم فيمكن أن يكون بسبب اللسان أو اللثة أو الأسنان نفسها؛ وكل سبب من هذه الأسباب له طريقة سهلة لعلاجه.

وحتى تعلم سبب رائحة النفس الكريهة وكيفية التخلص منها بطريقة سريعة، اتبع النصائح التي ذكرها موقع "webmd".

1- التنظيف بالفرشاة والخيط

إذا كنت تعاني من رائحة فم كريهة أو ترغب في أن يكون نفسك منعشًا أثناء الحديث مع الآخرين، يجب غسل الأسنان مرتين يوميًا في أقل تقدير، ويجب أن تكون واحدة منهم بالخيط؛ لإزالة بقايا الطعام التي تكون بكتيريا.

2- غسول الفم

عليك استخدام غسول الفم للحصول على حماية إضافية من البكتيريا، ومن الأفضل اختياره بطعم النعناع لأن ذلك يمنح الفم نفسًا منعشًا.

ويجب أن تغسل فمك بالماء العادي بعد كل وجبة حتى تتخلص من جزيئات الطعام العالقة.

3- تنظيف اللسان

في بعض الأحيان يكون اللسان هو السبب الرئيسي في رائحة الفم الكريهة؛ لوجود بكتيريا عليه ولذلك نظف اللسان بلطف باستخدام ظهر الفرشاة.

4- تجنب الأطعمة التي تفسد الأنفاس

يجب تجنب تناول الأطعمة التي تفسد رائحة النفس إذا كنت تنوي مغادرة المنزل بعدها مباشرةً، لأنها تعلق في الفم واللسان ولن يفيد التنظيف بالفرشاة أو الغسول.

وهذه الأطعمة هى البصل والثوم، الذين يشقون طريقهم إلى مجرى الدم ثم إلى الرئة مباشرةً ولذلك تظهر في أنفاسك.

5- الابتعاد عن التدخين

يعد التدخين من الأسباب الرئيسية التي تجعل رائحة أنفاسك مزعجة؛ لأن التبغ يؤدي إلى تلف اللثة.

6- مضغ العلكة

بعد تناول الوجبات وتنظيف الأسنان أمضغ العلكة لكن عليك اختيار النوع الخالي من السكر؛ لأن السكريات تحفز اللثة على إنتاج البكتيريا.

7- شرب الماء

يجب شرب الماء كلما شعرت أن الفم جاف؛ لأن عدم وجود لعاب يمنح الفرصة لظهور رائحة كريهة.