 تحقيق إسرائيلي: ناقلة الجنود برفح استهدفت بصاروخ مضاد للدروع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحقيق إسرائيلي: ناقلة الجنود برفح استهدفت بصاروخ مضاد للدروع

وكالات
نشر في: الأحد 16 يونيو 2024 - 9:46 م | آخر تحديث: الأحد 16 يونيو 2024 - 10:08 م

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن تحقيق أولي للجيش خلص إلى أن ناقلة الجنود المدرعة استهدفت بصاروخ مضاد للدروع.

وأضافت الهيئة، أن الصاروخ اخترق مقصورة المتفجرات والألغام ولم تترك الانفجارات أي فرصة لنجاة العسكريين.

وأشارت إلى أن منظومة صد الصواريخ المضادة للدروع لم تعمل أثناء استهداف المدرعة أمس في رفح.

والسبت، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 8 عسكريين، جراء تعرض مدرعة لعبوة ناسفة في مخيم تل السلطان غربي رفح، وأعلن عن أسماء 7 منهم في أوقات مختلفة منذ السبت.

وعقب الإعلان عن مقتل الثمانية، قال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي بثته قناة "12" الإسرائيلية: "لن نتمكن من إعادة جميع المختطفين (الأسرى) عبر العمليات العسكرية".


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