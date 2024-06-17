الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على قرى وبلدات جنوبي لبنان

كثف الكيان الاسرائيلي اليوم قصفه واعتداءاته على قرى وبلدات جنوبي لبنان.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الكيان الاسرائيلي استهدف بلدة عيترون بأربع قذائف مدفعية، في حين استهدفت مدفعيته الأطراف الشرقية لبلدة كفركلا، بالإضافة إلى قصف بلدات الناقورة، وعلما الشعب، والظهيرة، ويارين، والزلوطية، وراميا، والقوزح، وكفرشوبا.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أحد المنازل الخالية في الأطراف الشرقية لبلدة شقرا لجهة الوادي.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.