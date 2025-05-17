الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة غزة: أكثر من مليوني شخص يعانون من حصار خانق

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تتابع بقلق بالغ الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أكثر من مليوني شخص يعانون من حصار خانق يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى تفاقم أزمة المجاعة وندرة المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية.

وأوضح أن إغلاق المعابر لمدة طويلة، ومنع إدخال المساعدات الحيوية، خاصة الغذائية والطبية، يعرض سكان غزة لخطر مجاعة حقيقي، خاصة بعد أربعة أشهر من نقص الموارد.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل منع وصول الإمدادات حتى الآن رغم المعاناة المتزايدة.

وتطرق إلى الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمنظمات الإنسانية، ومنها وكالة الأونروا التي تحمل الشارة الزرقاء للأمم المتحدة، قائلاً: «استهداف العاملين في المجال الإنساني يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويزيد من معاناة المدنيين في ظل ظروف الحرب».

وأكد أن الأمم المتحدة تدعو إلى محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لم تؤدِ بعد إلى تنفيذ حقيقي على الأرض، معبراً عن الإحباط من استمرار الانتهاكات.