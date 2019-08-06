الحبس المؤقت لوزير النقل الجزائري السابق بتهمة الفساد المالي

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر اليوم الثلاثاء إيداع عبد الغني زعلان وزير النقل السابق ووالي ولاية وهران الأسبق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه في قضية الفساد المالي الخاصة بالمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل.

وقال بيان للمحكمة العليا اليوم الثلاثاء إنه "في إطار التحقيق المفتوح بالمحكمة العليا، تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى عبد الغني زعلان والي ولاية وهران سابقا في قضية هامل عبد الغاني المتهم بالتبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".

وأشار البيان إلى أن المستشار المحقق اصدر أمرا بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.