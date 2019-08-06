باكستان: هناك خطر إبادة جماعية بكشمير «المحتلة» عقب إلغاء الهند الحكم الذاتي

حذّر وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، يوم الاثنين، من أن هناك خطر إبادة جماعية في إقليم كشمير "المحتل" حسب وصفه، وذلك على خلفية إلغاء الهند الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير"، الجزء الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير.

وقال قريشي، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" المحلية الباكستانية: "هناك خطر بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي في كشمير المحتلة" من قبل الهند.

وأضاف قريشي أنه سيطلب من "الأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والدول الصديقة ومنظمات حقوق الإنسان عدم الصمت إزاء القرار الهندي.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي في وقت لاحق اليوم، قال قريشي "تؤكد باكستان من جديد التزامها الثابت بقضية كشمير ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتل لاستعادة حقهما غير القابل للتصرف في تقرير المصير."

تأتي تصريحات وزير الخارجية الباكستاني عقب نشر وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور التي تكفل حكما ذاتيا لولاية "جامو وكشمير"، مشيرة إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ "فورا".

والمادة "370" في الدستور الهندي، التي تم الإعلان عن إلغائها، تمنح سكان "جامو وكشمير" منذ عام 1974 الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.

وقد أعربت إسلام آباد في وقت سابق اليوم عن رفضها للقرار الهندي بشأن إلغاء الوضع الدستوري الخاص لمنطقة كشمير المتنازع عليها، وحذرت في الوقت نفسه من أنها ستمارس كافة الخيارات الممكنة لمواجهة "الخطوة غير القانونية".

وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان، :"المجتمع الدولي يعترف بأن جامو وكشمير التي تحتلها الهند هي منطقة متنازع عليها".

وأضافت الوزارة أنه "لا يمكن لأي خطوة أحادية الجانب من قبل حكومة الهند أن تغير هذه الوضعية المتنازع عليها.. كما أن شعب جامو وكشمير وباكستان لا يمكن أن يقبلوا أبدا بهذه الخطوة"، لافتة إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي تقر بأن المنطقة متنازع عليها.