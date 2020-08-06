ماكرون: طالبت بنظام سياسي جديد في لبنان

قال الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون‏، إن القيادة اللبنانية عليها صياغة ميثاق سياسي جديد.

ونقلًا عن فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء اليوم الخميس، ذكر ماكرون أنه طالب بنظام سياسي جديد في لبنان أساسه وحدة وطنية.

وكان قد اندلع حريق كبير، أول أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 137 شهيدًا ونحو خمسة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.