التحقيق في انتحار طالبة بالثانوية العامة بالمنيا

بدأت النيابة العامة بمركز ابو قرقاص، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، التحقيق في انتحار طالبة بالصف الثالث الثانوي، بعد رسوبها في امتحانات الثانوية العامة بأبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة الحقيقي.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمصرع طالبة بالثانوية العامة بأبوقرقاص.

وعلي الفور انتقل العميد شريف كرم، رئيس مباحث المديرية، والمقدم علاء جلال، رئيس البحث الجنائي لفرع جنوب المنيا، لفحص البلاغ، وتبيّن انتحار الطالبة "س.ا" 18 عامًا، بتناول أقراص حفظ الغلال السامة، ما تسبب في موتها.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أبوقرقاص العام، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.