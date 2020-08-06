 «واشنطن»: سنتقدم الأسبوع المقبل بمشروع قرار للأمم المتحدة لمد حظر السلاح على إيران - بوابة الشروق
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«واشنطن»: سنتقدم الأسبوع المقبل بمشروع قرار للأمم المتحدة لمد حظر السلاح على إيران

محمد حليم
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 2:22 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 2:22 ص

أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن واشنطن ستتقدم الأسبوع المقبل بمشروع قرار للأمم المتحدة لمد حظر السلاح على إيران.

وكانت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الحكومية الإيرانية، أشارت نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية فى طهران بأن إيران فرضت عقوبات على ريتشارد جولدبيرج، وهو مساعد سابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون وكبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوكالة الإيرانية، القول إن جولدبيرج شارك في "إرهاب اقتصادي" على مواطنين إيرانيين وحكومة إيران عبر سنوات من الدفاع عن عقوبات على الجمهورية الإسلامية والعمل على التخلص من الاتفاق النووي لعام 2015.


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