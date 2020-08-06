وزير الخارجية الأمريكي بومبيو يبدأ جولة أوروبية بزيارة براغ الأسبوع المقبل

من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العاصمة التشيكية براغ الأسبوع المقبل، في أول محطة من جولته التي تشمل دول بشرق ووسط أوروبا.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي " سوف أغادر الاثنين المقبل إلى جمهورية التشيك وسلوفينيا والنمسا وبولندا، جميعها دول صديقة لأمريكا. أتوقع أن تكون جولة مهمة وبناءة للغاية".

ومن المتوقع أن يصل بومبيو براغ يوم الثلاثاء ويلتقى برئيس الوزراء أندريه بابيس يوم الأربعاء.

وقال وزير الخارجية التشيكي لمحطة إذاعية محلية إنه لن يتم مناقشة سحب واشنطن لقوات أمريكية من ألمانيا ، مضيفا أنه لن يتم إعادة تمركز القوات الأمريكية في جمهورية التشيك.

وتأتي زيارة بومبيو بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأسبوع الماضي عن خططها لسحب ما يقرب من 12 ألف جندي من ألمانيا ، ليبلغ عدد القوات هناك 24 ألف بدلا من 36 ألف. وسوف يتم إعادة تمركز نحو 5600 جندي داخل دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في حين سوف يعود 6400 جندي لأمريكا.