الخميس 11 سبتمبر 2025 8:26 ص
بايدن يعلق على اغتيال الناشط كيرك

نشر في: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 8:20 ص | آخر تحديث: الخميس 11 سبتمبر 2025 - 8:20 ص

علق الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على اغتيال تشارلي كيرك، الناشط السياسي اليميني المؤيد للرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكتب بايدن على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء: "لا مكان لمثل هذا العنف في بلادنا، ويجب أن يتوقف فورا".

وأضاف: "نحن مع زوجتي جيل نصلي من أجل عائلة وأقرباء تشارلي كيرك".

يذكر أن الناشط السياسي تشارلي كيرك تعرض لحادث إطلاق النار أثناء إلقائه كلمة أمام طلاب جامعة وادي يوتا في ولاية يوتا الأمريكية، وتوفي في المستشفى متأثرا بجروحه.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته عن التعازي في مقتل الناشط.


