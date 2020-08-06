أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الخميس، بقيام لبنانيين بالهتاف للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء تفقده لشارع متضرر من انفجار المرفأ في بيروت، قائلين: «ثورة ثورة، ساعدونا».

ومن جهته، رد الرئيس الفرنسي على اللبنانيين الذين طالبوه بدعمهم ضد الطبقة السياسية، قائلًا إنه سيقترح ميثاقًا جديدًا.

واندلع حريق كبير، أمس الأول الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأفاد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 137 شهيدًا ونحو خمسة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.