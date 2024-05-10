وزراء العدل من مجموعة السبع يبحثون استخدام الذكاء الاصطناعي في إيطاليا

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بحث وزراء العدل من مجموعة السبع للديمقراطيات الصناعية، استخدام الذكاء الاصطناعي، من قبل السلطات القضائية، بأسلوب مقبول قانونيا، خلال مؤتمر استمر يومين ، عقد في مدينة "البندقية" الإيطالية.

وكان موضوع المؤتمر، الذي عقد أمس الخميس واليوم الجمعة، هو كيفية وضع حدود لاستخدام التعلم الآلي والروبوتات. وتتولى إيطاليا حاليا رئاسة مجموعة السبع.

وفي منشور ، على خدمة الرسائل النصية على موقع إكس، وصف وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو القضية الرئيسية بأنها "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود"، مع تركيز على تهريب المخدرات وغسل عائدات الجريمة.

وإلى جانب إيطاليا، تتكون مجموعة السبع من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وحضر ممثلون من الاتحاد الأوروبي أيضا الاجتماع.

واعتمادا على مبادرة إيطالية، تبنى زعماء مجموعة السبع قرارا مشتركا في نهاية الشهر الماضي، لمواجهة التجارة الدولية في المخدرات المحظورة.

وكانت المخدرات الاصطناعية، مثل "الفينتانيل" موضوع تركيز خاص لهذا الإعلان.

ومن المقرر أن تجرى مجموعة السبع مشاورات دائمة بين وزراء العدل.