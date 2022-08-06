الخارجية الفلسطينية: حراك دبلوماسي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، إنها تقود حراكًا دبلوماسيًا لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية"وفا" أن الوزير رياض المالكي أصدر تعليماته بالأمس إلى سفراء ورؤساء بعثات دولة فلسطين حول العالم بسرعة التوجه إلى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة لشرح أبعاد العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة وفضحه، خاصة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين العزّل بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وكذلك التدمير الحاصل في البنى التحتية والمنازل في عموم قطاع غزة.

وقال إن هذا العدوان جزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال الشاملة ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه وقضيته وحقوقه، والمطلوب من كافة الدول إدانة هذا العدوان وتحمل مسئولياتها في الضغط على دولة الاحتلال لوقفه فورا، خاصة وأن الحكومة الاسرائيلية هي التي بدأت بالعدوان.

وشدد السفير الديك على ضرورة شرح وتوضيح حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عنه نفسه أمام آلة الحرب الإسرائيلية المتطورة، ومطالبة المجتمع الدولي، والدول بتحمل مسئولياتها في رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية لإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن هذا التحرك يندرج في إطار حراك سياسي ودبلوماسي وقانوني دولي مع الأطراف الدولية كافة لحشد أوسع ضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها فورًا.