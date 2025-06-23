قال المرشد الإيراني على خامنئي في تغريدة على موقع "أكس" قبل قليل إن "العدو الصهيوني خطأ فادحا وجريمة جسيمة ويجب أن يعاقب.. وهو يعاقب الآن".





تتزامن تغريدة المرشد الإيراني مع هجوم صاروخي استهدف إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإنه يتصدى للصواريخ، وقال "الدفاع ليس محكما بنسبة 100%، لذا من الضروري الالتزام الصارم بالإرشادات".

تغريدة خامنئي تأتي في سياق متوتر للغاية، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على مواقع نووية في إيران، وما تبعها من تظاهرات ضخمة في طهران، شارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، احتجاجا على "العدوان السافر" على سيادة البلاد.

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حمل الولايات المتحدة مسؤولية "التداعيات الخطِرة" للهجوم، مؤكدا على "حق إيران المشروع في الدفاع عن النفس"، ومتهما واشنطن بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة عدم الانتشار النووي.

ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الهجمات الأميركية بأنها "غير مسؤولة واستفزازية"، محذرا من أن الشرق الأوسط يقف على أعتاب صراع واسع النطاق، والعالم على شفير كارثة".

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فعاد للظهور بتصريح قائل فيه: "إذا كان نظام إيران غير قادر على جعلها عظيمة مرة أخرى، فلماذا لا يكون هناك تغيير في هذا النظام؟".