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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يكثف غاراته على المباني السكنية غربي غزة

أحمد علاء
نشر في: السبت 6 أغسطس 2022 - 2:05 م | آخر تحديث: السبت 6 أغسطس 2022 - 2:05 م

دمرت طائرات الاحتلال منزلا من 5 طوابق بمحيط فندق الأمل غرب مدينة غزة.

وقالت تقارير إعلامية، إن قوات الاحتلال قصفت أيضا عمارة سكنية من ثلاثة طوابق في غرب غزة، علما بأن الفارق الزمني بين العدوانيين كان بسيطا جدا.

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت اليوم السبت، مواصلة ما أسمتها "العملية العسكرية"، في إشارة إلى العدوان على القطاع.

وقالت وكالات أنباء، إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس أجرى تقييما للوضع صباح اليوم السبت بمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الأمن، ورئيس شعبة الاستخبارات أمان، ورئيس شعبة العمليات، ومنسق عمليات الحكومة، ورئيس الشعبة الأمنية - السياسية في وزارة الأمن.

وتزعم قوات الاحتلال أن العملية التي تشنها على قطاع غزة تستهدف مواقع وقيادات من حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إلا أن لقطات عديدة أظهرت أن العدوان يستهدف مدنيين على صعيد واسع.


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