سابقة فريدة في برنامج «العباقرة» بأولى حلقات قادرون باختلاف

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شهدت الحلقة الأولى من الموسم الجديد ببرنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، مفاجأة تحدث للمرة الأولى في تاريخ برنامج العباقرة المستمر منذ سبع سنوات وهي الوصول لمئة نقطة في الفقرة الأولى.

وجرت منافسة قوية بين الفريقين المتنافسين في الحلقة الأولى، وهما المغامرون والبوصلة.

وقال الروائي عصام يوسف، في تعليق بعد انتهاء الفقرة الأولى من أولى حلقات "العباقرة قادرون باختلاف"، إن الوصول لـ100 نقطة تحدث للمرة الأولى مرة في تاريخ البرنامج.

وأضاف: "أول مرة في تاريخ مواسم برنامج العباقرة نعدي 100 نقطة في الفقرة الاولى ودي إجابة تاريخية ومحصلتش قبل كده في البرنامج".

وتُجَهز قناة القاهرة والناس للموسم الأول من برنامج "العباقرة قادرون باختلاف"، وذلك بعدما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أشهر احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة.