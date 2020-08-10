مشرفو تنسيق المرحلة الأولى بجامعة القاهرة: نستقبل الطلاب حتى الـ3 عصرا فى معامل مكيفة ومعقمة

قال عبد الحميد حسن مشرف بمعمل كلية الهندسة، جامعة القاهرة، إن المعامل اليوم تشهد إقبالاً من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي لتسجيل رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات بعد حصولهم على شهادات الثانوية العامة التي تتيح لهم الدخول إلى الموقع بواسطة الرقم السري المتواجد يسار الشهادة من الأعلى.

وأضاف حسن، لـ"الشروق"، أن كل الأجهزة بالمعامل تعمل دون مشاكل حيث تم صيانتها قبل فتح باب التسجيل بالمرحلة الأولى، موضحاً أن المشرفين يقدمون كل الخدمات للطلاب والطالبات لتسجيل رغباتهم.

وتابع: "المعامل مكيفة ومعقمة ونستقبل الطلاب والطالبات من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً لتسجيل رغباتهم"، مؤكداً على مساعدتهم في عملية الدخول إلى موقع التنسيق وطباعة استمارة الرغبات.