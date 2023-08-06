التشيك تعرض المساعدة في خطة السلام في أوكرانيا

عرضت التشيك المساعدة في خطة السلام في أوكرانيا، التي تمت مناقشتها في جدة أمس السبت، لاسيما في مجالات السلامة النووية والملاحقة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب الروسية، طبقا لما ذكره رئيس الوفد التشيكي في المحادثات، حسبما صرح نائب وزير الخارجية، جان ماريان للصحفيين.

وأضاف أن المشاركة التشيكية في المشاورات تعكس دعم البلاد القوي والمستمر منذ فترة طويلة لأوكرانيا، حسب "إذاعة براغ" التشيكية اليوم الأحد.

وشارك ممثلون من 40 دولة في المحادثات، التي لم يتم دعوة روسيا إليها.

وعلى هامش المؤتمر، عقد المندوب التشيكي محادثات مع ممثلين من كندا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ورئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك.

وكان مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد هذا الأسبوع إن الاجتماعات في جدة ستركّز على صيغة للسلام مكونة من 10 نقاط تدعو إلى الانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

كما تطالب بالعودة لحدود أوكرانيا السابقة، بما في ذلك أراضي القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022، وفشلت في محاولتها الاستيلاء على العاصمة لكنها استولت على مساحات شاسعة من الأراضي في الشرق فيما تقاتل القوات الأوكرانية المدعومة من الغرب لاستعادتها.