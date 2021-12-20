أوكرانيا: قمة جدة عززت موقفنا

قال رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الأحد، إن موقف أوكرانيا قد تعزز خلال قمة في المملكة العربية السعودية تهدف إلى إيجاد طريق نحو نهاية سلمية للحرب الروسية.

وعلى الرغم من وجود اختلافات في الرأي بين ما يقرب من 40 دولة في القمة، إلا أن جميعها التزمت باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ السيادة والسلامة الإقليمية، حسبما قال أندريه يرماك، الذي ترأس وفد أوكرانيا إلى القمة في مدينة جدة الساحلية السعودية.

وقال يرماك في بيان: "وعلى هذه المبادئ يتم بناء صيغة السلام للرئيس (فولوديمير) زيلينسكي، والتي وصفناها بالتفصيل".

ويتضمن اقتراح زيلينسكي للسلام انسحاب القوات الروسية من كل أوكرانيا، ومحكمة دولية لمحاكمة جرائم الحرب الروسية وضمانات أمنية دولية لأوكرانيا.