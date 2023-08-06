أسامة ربيع: استمرار أعمال انتشال القاطرة فهد

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، استمرار عملية انتشال القاطرة فهد الغارقة فى القناة بواسطة الرافعة إنقاذ وإخلاء المجرى الملاحي للقناة.

وقال ربيع، خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث، إن تنظيم حركة الملاحة بالقناة تشهد ترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ دون إعاقة حركة الملاحة، التى تشهد اليوم الأحد، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بحمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساء 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بحمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.

وأضاف ربيع، أن فريق الإنقاذ البحرى مستمر في أعمال الغطس على عمق ٢٤ مترا، من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة فهد بواسطة أسلاك الرافعة إنقاذ والذى يتطلب دقة عالية ووقت كاف، حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

وأوضح ربيع أنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة إنقاذ في غضون الساعات المقبلة، لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

ويبلغ الطول الكلي للرافعة إنقاذ، 60.9 متر وعرضها 26.6 متر بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.