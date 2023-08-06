ضبط 5 أطنان جبن فاسدة و50 بطاقة تموينية مضروبة بالإسكندرية

أعلن المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن ضبط 280 صفيحة جبن بيضاء تزن 5 أطنان غير صالحة، مشددا على الأجهزة الرقابية بالمديرية تشديد الرقابة على قطاع ثلاجات حفظ المواد الغذائية؛ حفاظًا على صحة المواطنين.



وأوضح "إبراهيم"، في بيان اليوم الأحد، أن حملة إدارة شرق التموينية بالمديرية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية، بداخلها صفائح جبن بيضاء عليها صدأ من الخارج والصفائح منتفخة، وتنبعث منها روائح كريهة مما يدل على عدم صلاحيتها، والتلاعب في تواريخ الصلاحية بغرض الغش التجاري.



كما شنت إدارة تموين المنتزه حملة على المخابز البلدية، وأسفرت عن ضبط 50 بطاقة تموينية مضروبة للتربح غير المشروع.



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.