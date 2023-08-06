البنك الأهلي يقترب من ضم ثنائي أسوان المتألق

اقترب نادي البنك الأهلي من ضم ثنائي فريق أسوان، محمد حمدي زكي والمغربي أحمد بلحاج العائد من الإعارة في الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل.

وحصل مسئولو البنك الأهلى من توقيع المهاجم محمد حمدى ذكى لمدة 3 سنوات، بعد تألقه مع زهرة الجنوب حيث لعب محمد حمدي زكي 28 مباراة بقميص أسوان هذا الموسم، صنع هدفا وحيدا وسجل 12 يحتل بها المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري بعد مابولولو برصيد 16 هدفا وزيزو برصيد 13 هدفًا.

وكان نادي البنك الأهلي أعلن بشكل رسمي تعاقده مع الثلاثي، أيمن أشرف وأحمد مدبولي وجريندو في صفقة انتقال حر.



وانتهى عقد أيمن أشرف مع الأهلي مع نهاية الموسم المنصرم، لينضم إلى البنك الأهلي بشكل مجاني، وأيضًا أحمد مدبولي الذي انتهى عقده مع الإسماعيلي، وكذلك جاريندو مع النادي المصري البورسعيدي.



وأنهى فريق البنك الأهلي الموسم المنصرم في مسابقة الدوري الممتاز، وهو يحتل المركز الثالث عشر ضمن جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة.