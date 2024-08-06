 حسن نصر الله: مشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو لمكان آخر - بوابة الشروق
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حسن نصر الله: مشروع نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو لمكان آخر

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 6:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 6:22 م

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غزة هو اقتلاع أهلها وتهجيرهم نحو مصر أو إلى مكان آخر.

وأضاف في كلمة له خلال حفل تأبين القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل مؤخرا، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية حتى ولو في غزة.

وأشار إلتى أن هناك شبه إجماع إسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية، موضحًا أن نتنياهو يصر على عدم وقف الحرب على غزة مهما كانت الصفقات المقترحة.

ولفت إلى أن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خسارة كبيرة للمقاومة وللشعب الفلسطيني، لكنه لم يضعف المقاومة الفلسطينية.

ونوه بأن مشروع إسرائيل في الضفة الغربية هو توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن تمهيدا لضم الضفة.

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