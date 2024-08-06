حريق في محيط قاعدة عسكرية إسرائيلية بعد قصف لحزب الله

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن حريقا اندلع في محيط قاعدة "كيلع" شمال الجولان المحتل بعد انفجار طائرة طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان وتطاير شظاياها.

وفي وقت سابق من اليوم، وأعلن حزب الله اللبناني مهاجمة عدة مواقع عسكرية شمال إسرائيل، أحدها في عكا، مؤكدا تحقيق إصابات في صفوف الجنود.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه رصد خرق عدة طائرات بدون طيار من لبنان وتم اعتراض إحداها، بينما سقطت أخرى جنوب مستوطنة نهاريا، وأسفرت عن قتيل وعدة إصابات، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن طائرة بدون طيار انفجرت داخل معسكر للجيش في الخليج بين حيفا وعكا، وأضافت أن الدخان تصاعد من المعسكر.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بوجود معلومات أولية عن وقوع إصابات خطيرة ومتوسطة في انفجار طائرة بدون طيار بالجليل الغربي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حوادث طرق وحرائق وقعت جراء هجوم الدرونز على الجليل الغربي، بينما أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن تعليمات صدرت لسكان شمال هضبة الجولان السورية المحتلة بالبقاء في الملاجئ "حتى إشعار آخر".