الأردن وقطر: وقف العدوان على غزة الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التوتر

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، التدهور الخطير الذي تشهده المنطقة؛ نتيجة استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة وخروقاتها للقانون الدولي، وتداعيات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين حماس إسماعيل هنية، في طهران الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأردنية، عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أكد الصفدي والشيخ محمد، خلال اتصال هاتفي، أن وقف العدوان على غزة يمثل الخطوة الأولى نحو نزع فتيل التوتر والتصعيد؛ اللذين يهددان بدفع المنطقة كلها نحو المزيد من الصراع والحروب.

وأكد الوزيران القطري والأردني استمرار التنسيق والتشاور والعمل المشترك؛ لوقف العدوان على غزة، وإنهاء الكارثة التي يواجهها القطاع.

وفي وقت سابق، أجرى الصفدي، الثلاثاء، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي، حول الأوضاع الإقليمية والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة.

وأكد الوزيران، خلال الاتصال الذي جاء في سياق عملية التنسيق والتشاور المستمرة بين البلدين الشقيقين، أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الخطوة الأولى نحو خفض التصعيد وحماية المنطقة من تبعات الانزلاق نحو حرب إقليمية.