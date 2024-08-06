هاريس تتقدم على ترامب بفارق 4 نقاط في أحدث استطلاعات الرأي

• هاريس تفوز رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

أظهر استطلاع لشركة "مورنينج كونسلت"، اليوم، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تتقدم على الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بنسبة 48% مقابل 44%، في أول تقدم لها على المرشح الجمهوري منذ نحو عام.

وقالت الشركة إن الاستطلاع تم إجراؤه في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس (قبل أن تفوز هاريس بترشيح الحزب الديمقراطي) واستند إلى ردود 11265 ناخبا، مشيرة إلى أن تقدم هاريس بأربع نقاط هو "هامش قياسي لصالحها" وهو "أكبر ميزة لمرشح رئاسي ديمقراطي على ترامب منذ ما يقرب من عام، وفقا لمجلة "نيوز ويك" الأمريكية.

وأظهر الاستطلاع أن هاريس تتقدم على ترامب بخمس نقاط بين الناخبين المستقلين (42 بالمئة مقابل 37 بالمئة)، وتتفوق على الرئيس السابق بتسع نقاط بين الناخبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما (49 بالمئة مقابل 40 عاما).

وفي اليوم السابق لانسحاب بايدن من السباق الرئاسي، وجد استطلاع الرأي أنه يتخلف عن الرئيس السابق بست نقاط (47 بالمئة مقابل 41 بالمئة).

وكانت أغلب الاستطلاعات في الفترة الماضية أظهرت أن المرشحين متعادلان على المستوى الوطني، وكذلك على مستوى الولايات التي توصف بالمتأرجحة.

إلى ذلك، فازت هاريس رسميا، أمس، بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر، بعد نشر اللجنة الوطنية للحزب النتائج النهائية لعملية تصويت عبر الإنترنت استمرت 5 أيام.

وتعلن هاريس خلال ساعات قبولها رسميا بترشيح الحزب واختيار نائب لها في السباق نحو البيت الأبيض، وهو أول قرار كبير تتخذه بوصفها مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن هاريس قلصت قائمة مرشحيها لمنصب نائب الرئيس لتنحصر بين جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا، وتيم والز حاكم ولاية مينيسوتا.

وكان رئيس اللجنة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي قد أعلن الأسبوع الماضي أن هاريس قد حصلت على العدد اللازم من أصوات المندوبين للترشح عن الحزب.

وباتت هاريس المرشحة المحتملة للحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، بعد إعلان الرئيس جو بايدن قبل أسبوعين تقريبا انسحابه من السباق إثر ضغوط تعرض لها من داخل حزبه، عقب تعثره في مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب.