ندى الأولى مكرر أدبي: لم أتوقع الحصول على المركز الأول وأسرتي كانت الداعم الأول والأخير لي

حصلت الطالبة ندى أحمد حسن على المركز الأول مكرر في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة بمجموع 394.5 درجة، من مدرسة المنار القومية الثانوية بنات لغات، التابعة لإدارة وسط التعليمية بمحافظة الإسكندرية.

قالت الطالبة ندى إنها لم تتوقع الحصول على المركز الأول في الثانوية العامة، مشيرة إلى أنها تعشق المواد الأدبية وكانت تذاكر بكل قوة وحماس.

وأضافت أن أسرتها كانت الداعم الأول والأخير لها طوال العام، من خلال توفير كل سبل الدعم والمساندة لها لتتفرغ فقط للمذاكرة، مما ساعدها في الحصول على المركز الأول.

وحصلت الإسكندرية على 3 مراكز ضمن أوائل الثانوية العامة، من بينها مركزان في الشعبة الأدبية ومركز في الشعبة العلمية. حيث حصلت الطالبة ندى أحمد حسن من مدرسة المنار القومية الثانوية بنات لغات، التابعة لإدارة وسط التعليمية، على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 394.5، وأياد عادل زكي حسين من مدرسة شهداء 25 يناير الثانوية بنين التابعة لإدارة شرق التعليمية على المركز الرابع بمجموع 392.5 درجة، فيما حصل محمد القرني على المركز السادس مكرر في الشعبة العلمية.