جدل في ألمانيا حول دعم محتمل من الجيش الألماني لإسرائيل

أعرب رئيس لجنة شئون الدفاع في البرلمان الألماني ماركوس فابر، عن شكوكه بشأن مهمة محتملة للقوات المسلحة الألمانية في صراع الشرق الأوسط.

وقال السياسي المنتمي للحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "إنه يجب على ألمانيا أن تساعد إسرائيل، على سبيل المثال عبر إصدار موافقة سريعة على صادرات الأسلحة، لكن الاستعانة بالجيش الألماني في إسرائيل لم يُطلب ولن يفيد على الأرجح".

وكان خبير شئون السياسة الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي، رودريش كيزفيتر، دعا من قبل إلى أن تعرض الحكومة الألمانية المساعدة العسكرية على إسرائيل للدفاع في ضوء تعرض الأخيرة لتهديدات بهجمات محتملة من إيران.

في المقابل، يرى يوهان فادفول المنتمي لنفس الحزب الأمر بصورة مختلفة، حيث قال في تصريحات لشبكة "دويتشلاند": "على حد علمنا، فإن سيناريوهات مثل الدعم العسكري ليست مطروحة على جدول الأعمال. مثل هذا الأمر سيحتاج حتما إلى تفويض من البرلمان على أية حال".

وقال خبير شئون الدفاع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندرياس شفارتس، في تصريحات لـ"دويتشلاند": "حتى الآن لم تصدر أية طلبات من جانب إسرائيل. لكنني أفترض أن الحكومة الألمانية مستعدة لذلك وعلى اتصال مع إسرائيل والحلفاء الغربيين بشأن هذه المسألة"، مشيرا إلى أن حماية إسرائيل تمثل مصلحة وطنية لألمانيا.

وقال: "هذا وعد واضح ذو مستوى عالٍ للغاية من المسئولية. في حالة الطوارئ يجب أن تتبع هذه الكلمات الكبيرة أفعال موازية لها".

وكان رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، أكثر وضوحا، حيث قال في تصريحات لـ"دويتشلاند"، إن مسئولية ألمانيا التاريخية تجاه أمن إسرائيل ليست ملزمة قانونا، "لكن من وجهة نظري، فإن هذا يعني بالطبع أن ألمانيا ستقف عسكريا أيضا إلى جانب الدولة اليهودية في حالة وقوع هجوم بالحجم الذي يتم التهديد به حاليا".