بثت قناة القاهرة الإخبارية، مشاهد تُظهر اندلاع حرائق في شمال إسرائيل جراء قصف صاروخي لحزب الله.

وأظهرت المشاهد، نيرانًا مندلعة في بعض المناطق من شمال إسرائيل بعد استهدافها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.



وكان حزب الله، قد كثّف هجماته على شمال إسرائيل، وأحدثها كان قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

في حين تحدثت القناة 13 الإسرائيلية، عن سقوط صاروخ أطلق من لبنان في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

يأتي هذا فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، برصد إطلاق 15 صاروخا على الأقل نحو سبع بلدات بالجليل الأعلى في القصف من لبنان.