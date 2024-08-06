 حماس تعلن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفًا لإسماعيل هنية - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أغسطس 2024 9:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حماس تعلن اختيار يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي خلفًا لإسماعيل هنية

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 9:10 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 9:10 م

أعلنت حركة حماس، اختيار يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة خلفاً لإسماعيل هنية الذي تعرض للاغتيال في العاصمة الإيرانية طهران.

جاء ذلك بحسب بيان مقتضب أصدرته الحركة مساء اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت حماس بأن إيران منحت جائزة حقوق الإنسان الإسلامية الدولية إلى إسماعيل هنية.

وأقيم حفل توزيع الجائزة الإسلامية الثامنة لحقوق الإنسان بعنوان "الدفاع عن شعب فلسطين المظلوم، محور المقاومة والتصدي لجرائم الكيان الصهيوني"، بحضور ممثل حماس في إيران الدكتور خالد القدومي، ورئيس السلطة القضائية، ومسؤولين في الجيش، وسفراء الدول الإسلامية المقيمين في طهران.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك