احتل نواب وأعضاء مجلس الشيوخ من تيار اليمين منصتي مجلسي الكونجرس البرازيلي احتجاجا على حكم الإقامة الجبرية الصادر بحق الرئيس السابق جاير بولسونارو.

وقال سوستينيس كافالكانتي، الزعيم البرلماني للحزب الليبرالي لأقصى اليمين الذي ينتمي إليه بولسونارو: "لن نترك الطاولتين حتى يلتقي رئيسا المجلسين لحل مشكلة السيادة الوطنية".

وقد تم وضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية بناء أوامر من قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس أول أمس الاثنين بسبب انتهاكات القيود التي تفرضها المحكمة في قضية تتعلق بتهمة التخطيط للانقلاب في عام 2022.

وبدأ الحصار الذي نفذه أنصار بولسونارو في الكونجرس في وقت متأخر أمس الثلاثاء واستمر اليوم الأربعاء، حيث تناوب مشرعون على حجب المقاعد المخصصة عادة للقادة البرلمانيين. وألصق البعض شريط لاصق على أفواههم في خطوة رمزية موجهة للمعارضة.

ويدعو السياسيون إلى التصويت على إجراءات لإقالة مورايس والعفو عن المتورطين في اقتحام المباني الحكومية في يناير 2023.

ويعتزمون الاستمرار في منع جميع عمليات التصويت في الكونجرس، إلى أن يحققوا هدفهم.

وبعد هزيمة بولسونارو في انتخابات البرازيل عام 2022 أمام منافسه اليساري لويز إناسيو لولا دا سيلفا، رفض أنصاره قبول انتصار لولا واقتحموا الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في برازيليا في 8 يناير 2023 ، مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة.

ونفى بولسونارو جميع الاتهامات المتعلقة بمحاولة الانقلاب.

وألغى رئيس مجلس النواب، هوجو موتا، الجلسة العامة أمس الثلاثاء وأعلن عقد اجتماع لقادة المجموعات البرلمانية اليوم الأربعاء.

وكتب على موقع "اكس" أن الكونجرس يجب أن يكون جسرا للحوار، كما انتقد رئيس مجلس الشيوخ دافي الكوليمبر الاحتجاج واعتبره "ممارسة تعسفية لأسباب خاصة"، ووصف هذه الأفعال بأنها غريبة عن المبادئ الديمقراطية.