أوكرانيا: مقتل شخصين وإصابة 12 في قصف روسي لمخيم سياحي بجنوب البلاد

أعلنت السلطات الأوكرانية المحلية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، مقتل شخصين على الأقل وإصابة 12 آخرين في قصف روسي لمخيم سياحي بجنوب البلاد.

ووقع الهجوم بالقرب من مدينة زابوريجيا الكبرى، بحسب ما ذكره حاكم المدينة إيفان فيدوروف عبر منصة "تليجرام"، دون أن يكشف عن الموقع بالتحديد. ومن بين المباني المتضررة 9 أكواخ صغيرة لقضاء العطلات.

وهاجمت طائرات مسيّرة ومدفعية روسية ليلا منشآت تجارية ومنزلا في منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة، ما تسبب في إلحاق أضرار بها، بحسب ما ورد في تقارير أوكرانية.

كما تم استهداف مواقع في أقصى جنوب أوكرانيا على طول نهر الدانوب. وأفادت تقارير إعلامية بأنه ثمة حريق كبير يمكن رؤيته من مدينة تولتشيا الرومانية في دلتا الدانوب.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، استهدف هجوم بمسيّرة أوكرانية مستودع وقود في مدينة بريانسك الروسية، بحسب ما ورد على وسائل إعلام روسية.