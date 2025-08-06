باكستان: اعتقال أكثر من 250 من أنصار حزب حركة الإنصاف

ألقت وكالات إنفاذ القانون القبض على أكثر من 250 عضوا وزعيما من حزب حركة الإنصاف الباكستانية أمس الثلاثاء، وسط حملة صارمة بمختلف أنحاء البلاد، فيما دعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح زعيمهم عمران خان في الذكرى الثانية لسجنه.

وقال نائب المفتش العام للعمليات في لاهور، فيصل كامران للصحفيين إنه تم اعتقال أكثر من 30 ناشطا من حركة الإنصاف الباكستانية أثناء محاولتهم قطع الطريق في مناطق مختلفة بالمدينة.

كما اعتقلت الشرطة في لاهور تسعة على الأقل من أعضاء المجلس الإقليمي والقيادية البارزة في حزب حركة الإنصاف الباكستانية ريحانة دار وعددا من أعضاء الحزب خلال مظاهرات في جميع أنحاء لاهور أمس الثلاثاء، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية.

ونظم الآلاف مسيرات دعما لرئيس الوزراء السابق عمران خان، في إقليم خيبر باختونخوا الذي يحكمه حزبه حركة الإنصاف الباكستانية، طبقا لما ذكره مسؤولون.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في مدينتي كراتشي ومظفر آباد.

وقال المتحدث باسم الحزب ذو الفقار بخاري إنه تم اعتقال أكثر من 200 شخص في لاهور وحدها.

وكانت محكمة بشرق باكستان قد قضت يوم الخميس الماضي بحبس مسؤول معارض ونحو 200 من أنصار رئيس الوزراء السابق المحتجز عمران خان لمدة 10 أعوام لكل منهم بسبب أعمال الشغب التي اندلعت بعد اعتقال خان عام 2023.