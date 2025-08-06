وزير التعليم العالي يؤكد أهمية دعم التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة

ترأس الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأستاذ العمارة والتخطيط العمراني والإسكان بجامعة عين شمس، لجنة المناقشة والحكم على رسالة دكتوراه بكلية التخطيط العمراني والإقليمي، المقدمة من الباحث حاتم دياب المدرس المساعد بالكلية، وضمت اللجنة د. ليلى السيد المصري أستاذ التصميم العمراني "مشرفا رئيسيا"، ود. نهى عبدالعزيز رئيس قسم التصميم العمراني "مشرفا مشاركا"، ود. محمد رفعت أستاذ تصميم وتنسيق المواقع "محكما داخليا".

وجاء موضوع رسالة الدكتوراه تحت عنوان: "رؤية شاملة لدعم التصنيف والتنافسية السياحية لمدن المقاصد السياحية المصرية باستخدام تطبيق نمذجة البيانات - دراسة حالة مدينة الغردقة المصرية".

وعقب انتهاء المناقشة ومنح درجة الدكتوراه للباحث، أجرى الدكتور أيمن عاشور، لقاء حواريا مفتوحا مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية، بحضور د. محمد رفعت عميد الكلية والوكلاء.

وخلال اللقاء الحواري، عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محاور السياسة الوطنية للابتكار المستدام في مصر والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتوظيف الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والصناعة والاستثمار.

وأكد د.أيمن عاشور، أهمية التركيز على دعم التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة.

وناقش الوزير، أوجه التعاون المشترك مع كلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بربط البحث العلمي بالصناعة ودعم الابتكار وريادة الأعمال على المستوى التخطيطي.

واستمع الوزير، إلى الرؤى المختلفة التي طرحها أساتذة كلية التخطيط الإقليمي والعمراني حول مختلف القضايا المتعلقة بدعم الشراكة المجتمعية، واستثمار الطاقات العلمية والبحثية لخدمة المجتمع، في إطار التخصصات العلمية، بما يحقق التكامل مع مختلف مؤسسات المجتمع، في ضوء أهداف الدولة الوطنية، وتحقيق رؤية مصر 2030.