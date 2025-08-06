رجال الإنقاذ يبحثون عن عشرات المفقودين بعدما أودت الفيضانات بحياة 4 أشخاص شمال الهند

قال مسئولون هنديون، اليوم الأربعاء، إن رجال الإنقاذ يبحثون في قرية في الهيمالايا بشمال الهند عن عشرات المفقودين، وذلك بعد يوم من وفاة ما لا يقل عن 4 أشخاص؛ بسبب الفيضانات القوية، بالإضافة إلى حصار الكثيرين أسفل الأنقاض.

وتدفقت مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة عبر الجبال الضيقة، أمس الثلاثاء، إلى قرية دارالي الجبلية في ولاية أوتارخاند؛ لتجتاح المنازل والطرق وسوق محلي.

وتبحث فرق الجيش ورجال الإنقاذ عن العشرات، بما في ذلك ما لا يقل عن 11 جنديا، يعتقد أنهم حوصروا أسفل الأنقاض.

وقالت السلطات، إن رجال الإنقاذ انتشلوا أربع جثث حتى اليوم الأربعاء.

وقال ديليب سينج المسئول بإدارة الكوارث: "مازال البحث عن الآخرين مستمرا".

وأضاف أنه جرى إنقاذ 60 شخصا على الأقل ونقلهم لأماكن أكثر أمنا.