سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش السابق، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع طلائع الجيش.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا، صورة لأحمد سمير معلقاً: "مهاري، سريع، قناص.. رحبوا معنا بأحمد سمير الجناح الطائر الجديد لسيراميكا كليوباترا".

ووقع أحمد سمير على عقد مع سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين حتى 2027.

وسبق لأحمد سمير اللعب للعديد من الأندية أبرزها الزمالك، الإسماعيلي، المصري، وادي دجلة وطلائع الجيش.

ويستعد نادي سيراميكا كليوباترا لافتتاح مباريات الفريق في الدوري المصري للموسم الجديد أمام الزمالك، يوم الجمعة المقبل.