ارتفاع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية في غزة إلى 193 بينهم 96 طفلا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن مستشفيات القطاع سجّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة جديدة؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأربعاء، إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة من أن «السيناريو الأسوأ للمجاعة يتجسد حاليًا في قطاع غزة»، وأن عدم التحرك الآن سيؤدي إلى «انتشار الموت على نطاق واسع» هناك.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوجود «مجاعة حقيقية» في غزة، على الرغم من ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عكس ذلك.

من جانبها، أكدت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن قطاع غزة بحاجة إلى مئات شاحنات المساعدات يوميا لإنهاء المجاعة التي تعانيها جراء الحصار وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا.

وأشار جينس ليركي، متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» إلى وجود «احتياجات هائلة» في غزة للمساعدات الإنسانية والغذائية، محذرًا من أن «الناس هناك يموتون حرفيا كل يوم».

فيما أفاد المتحدث الأممي بأن المساعدات التي تدخل غزة «غير متناسبة على الإطلاق» مع احتياجات الفلسطينيين هناك.

وشدّد على أن المساعدات وحدها لا تكفي لحل المجاعة القائمة في غزة، داعيا إلى ضرورة وصول شاحنات محمّلة بالمساعدات التجارية إلى غزة أيضًا، إلى جانب المساعدات الإنسانية.