ميلان يعلن تعاقده مع أردون ياشاري

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم، عن تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط السويسري أردون ياشاري، قادمًا من صفوف كلوب بروج البلجيكي، في صفقة انتقال نهائي تمتد حتى 30 يونيو 2030.

ويُعد ياشاري، المولود في مدينة شام السويسرية يوم 30 يوليو 2002، من أبرز المواهب الشابة في خط الوسط، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي لوزيرن، حيث خاض أول مباراة له مع الفريق الأول في يوليو 2020، وشارك في 102 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.

وفي صيف 2024، انتقل إلى كلوب بروج، وقدم مستويات مميزة خلال 52 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف، وساهم في تتويج الفريق بكأس بلجيكا.

دوليًا، يحمل ياشاري 4 مباريات دولية مع منتخب سويسرا الأول، وبدأ مشواره الدولي في سبتمبر 2022.

ومن المنتظر أن يرتدي اللاعب القميص رقم 30 مع فريقه الجديد، ضمن كتيبة "الروسونيري" للموسم المقبل.