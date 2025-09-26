هيئة البث: قد يضطر نتنياهو للسماح للسلطة الفلسطينية بإدارة غزة

قال مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن حكومته قد تضطر في نهاية المطاف للسماح للسلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة، في إطار الخطة التي تدفع بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق إعلام عبري.

ونقلت هيئة البث الرسمية، عن مقربين من نتنياهو لم تسمهم، قولهم إن حكومته ستضطر في نهاية المطاف إلى أن تسمح للسلطة الفلسطينية بإدارة قطاع غزة "لأن ذلك يأتي ضمن خطة بلورتها واشنطن".

وسبق أن وضعت حكومة نتنياهو، 5 شروط لإنهاء الحرب في غزة، هي نزع سلاح "حماس"، وإعادة المحتجزين الأحياء والأموات، وتجريد غزة من السلاح، وسيطرة إسرائيل الأمنية عليها، وإنشاء إدارة مدنية لا تتبع "حماس" ولا السلطة الفلسطينية.

وذكرت هيئة البث، أن الخطة الأمريكية تشمل تسليم السلطة الفلسطينية مسئولية إدارة أجزاء من القطاع في المرحلة الأولى، بموجب تفاهمات يقودها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وصهر ترامب جاريد كوشنر، بدعم من دول غربية بينها بريطانيا وفرنسا.

والثلاثاء، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة من 21 بندا لقادة دول عربية وإسلامية، بهدف إنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ عامين.