وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، على إجراء أول تعديل في حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان، والذي أدخل فيه الأخير 9 وزراء، وأخرج 10.

وحسب مرسوم أعلنه الديوان الملكي الأردني، لم يشمل التعديل الحقائب السيادية (وزارت الداخلية والخارجية والمالية) في حكومة حسان.

وتضمن التعديل دخول 9 وزراء إلى تشكيلة الحكومة، هم "نضال القطامين لوزارة النقل، وبدرية البلبيسي وزير دولة لتطوير القطاع العام، وعبداللطيف النجداوي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ورائد العدوان للشباب، وإبراهيم البدور لوزارة الصحة".

كما دخل لحكومة حسان، "صائب خريسات وزيرا للزراعة، وعماد الحجازين للسياحة والآثار، وطارق أبو غزالة للاستثمار، وأيمن سليمان وزيرا للبيئة".

في المقابل، أخرج حسان من حمل تلك الحقائب، وهم : "لينا عناب، وخالد الحنيفات، ومثنى غرايبة، وفراس الهواري، ومعاوية الردايدة، ووسام التهتموني، وعبد الله العدوان، وخير أبو صعيليك، ويزن شديفات، إضافة إلى وزير عاشر هو أحمد العويدي، وكان يشغل منصب وزير دولة".

وبذلك تتقلص الحكومة الأردنية الحالية إلى 31 وزيرا مقابل 32 قبل التعديل، بمن فيهم رئيس الوزراء الذي يحمل أيضا حقيبة الدفاع.

وهذا أول تعديل في حكومة حسان التي تشكلت في 18 سبتمبر 2024، بعد أن كلفه الملك برئاسة الحكومة قبل ذلك بثلاثة أيام، خلفا لبشر الخصاونة.

وكان الخصاونة قد استقال إثر استحقاق الانتخابات النيابية في العاشر من الشهر ذاته.

وحسان (57 عاما) هو رئيس الوزراء الـ14 في عهد الملك عبد الله الثاني، الذي تولى سلطاته الدستورية في 7 فبراير 1999.