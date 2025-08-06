البحرية الروسية: تدريبات مدفعية مشتركة بين البحرية الروسية والصينية

أفاد أسطول المحيط الهادئ الروسي بأن سفنا تابعة للبحرية الروسية، إلى جانب سفن من بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، نفذت تدريبات على إطلاق المدفعية خلال المرحلة الختامية من تدريبات التفاعل البحري الروسي – الصيني 2025.

وقالت البحرية الروسية، إنه "خلال المرحلة الأخيرة من تدريبات التفاعل البحري الروسي – الصيني 2025، نفذت البحرية الروسية، ممثلة بسفينة مكافحة الغواصات الكبيرة "الأدميرال تريبوتس" والفرقاطة جرومكي، إلى جانب بحرية جيش التحرير الشعبي الصيني، ممثلة بالمدمرتين شاوشينج وأورومتشي، تدريبات على الاشتباك المدفعي ضد سفن معادية افتراضية، والبحث عن غواصة 'معادية' في مياه بحر اليابان" وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف أسطول المحيط الهادئ الروسي، أن أفرادا من القوات البحرية من كلا البلدين أجروا أيضا تدريبات على تنسيق الدفاع المشترك ضد هجمات القوارب والطائرات المسيرة.

وأعلنت البحرية الروسية أنه خلال المرحلة الختامية من التدريبات، نفذت القوات البحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني إجراءات للبحث عن غواصة معادية وتدميرها.

وجرت تدريبات التفاعل البحري الروسي – الصيني 2025، في الفترة من يوم الجمعة الماضي إلى أمس الثلاثاء. ولأول مرة في تاريخ هذه التدريبات، تم إنشاء مقر قيادة مشترك على اليابسة لتنسيق جميع تحركات السفن المشاركة.