تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في بورصة وول ستريت بنيويورك بعد صدور بيانات اقتصادية غير مشجعة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بواقع 75ر30 نقطة أي بنسبة 5ر0% إلى 19ر6299 نقطة في ختام التعاملات.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 90ر61 نقطة، أي 1ر0%، إلى 74ر44111 نقطة بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بواقع 03ر137 نقطة أي بنسبة 7ر0% إلى 55ر20916 نقطة

يأتي ذلك في حين أظهر تقرير صادر عن معهد إدارة الإمدادات الأمريكي اليوم الثلاثاء تباطؤا طفيفا غير متوقع لوتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات الأمريكي خلال الشهر الماضي.

وذكر المعهد أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات تراجع خلال يوليو إلى 1ر50 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 5ر51 نقطة، مقابل 8ر50 نقطة خلال يونيو.

ولا تزال المخاوف كبيرة من أن تضر رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية بالاقتصاد. لكن تزايد الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب سلسلة من تقارير أرباح الشركات التي فاقت التوقعات، يُسهم في دعم السوق.

انخفض أسهم شركة إيدجويل للعناية الشخصية، الشركة المالكة لعلامات شيك وبلاي تكس وبانانا بوت، بنسبة 8ر18% بعد إعلانها انخفاض أرباحها وإيراداتها في الربع الثاني من العام مقارنة بتوقعات المحللين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة رود ليتل بأن موسم بيع منتجات حماية البشرة من الشمس في أمريكا الشمالية كان موسمًا ضعيفًا للغاية، وأن الرسوم الجمركية تُؤثر سلبًا على الأرباح.

أبلغت مختلف الشركات المستثمرين عن تقديرها لتأثير الرسوم الجمركية على أرباحها هذا العام، وكانت السياسة التجارية من أكثر المواضيع التي تناولتها شركات الخدمات الأمريكية شيوعًا في أحدث مسح شهري أجراه معهد إدارة الإمدادات حول أنشطتها.

على سبيل المثال، قالت إحدى الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية: "تسبب الرسوم الجمركية تكاليف إضافية مع استمرارنا في شراء المعدات واللوازم. ورغم حاجتنا إلى مواصلة هذه المشتريات، إلا أن التكلفة كبيرة بما يكفي لتأجيل مشاريع أخرى لاستيعاب هذه التغيرات في التكاليف".

وارتفع سهم شركة بالانتير تكنولوجيز الموردة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بنسبة 8ر7% بعد إعلانها عن أرباح في الربع الثاني من العام الحالي فاقت توقعات المحللين. كما رفعت الشركة، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، توقعاتها للإيرادات للعام الحالي ككل.

قال أليكس كارب الرئيس التنفيذي للشركة: "لا نزال نلمس التأثير المذهل للذكاء الاصطناعي".