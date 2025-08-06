قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر كانت متفهمة ومدركة لمخاطر الصدام بين العناصر في قطاع غزة والدولة الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية الواقعة في مقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة، فجر الأربعاء.

وأضاف أن مصر بذلت جهودًا منذ عام 2005 وحتى الآن؛ لمحاولة منع التصعيد أو اندلاع القتال، موضحًا أن القاهرة كانت تؤمن بأن «أي مواجهة سيدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وتؤدي إلى تدمير القطاع».

ونوه أن حجم التدمير في غزة خلال تلك الحرب «لا مثيل له»، قائلًا إن مصر تحاول جاهدة منذ 7 أكتوبر إطفاء نيران الحرب، والتخفيف عن الفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى من الجانبين.

وواصل: «نجحنا أحيانًا ومنجحناش كتير، لأن الموضوع مش عندنا إحنا بس؛ بل فيه أطراف أخرى تتعامل معه، ومعنا شركاء نتعاون معهم من أجل وقف الحرب وإدخال المساعدات».