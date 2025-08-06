الآلاف يقضون ليلة ثانية بدون كهرباء بعد اجتياح العاصفة فلوريس اسكتلندا

قضى آلاف العملاء ليلة ثانية بدون كهرباء بعد أن اجتاحت العاصفة فلوريس اسكتلندا أمس الأول الاثنين.

وأصبح عشرات الآلاف من الأشخاص بدون كهرباء بعد الرياح القوية التي هبت في وقت سابق من الأسبوع، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الأربعاء.

وذكرت شركة توزيع الكهرباء الاسكتلندية والجنوبية أنه اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف صباحا "07:30 بتوقيت جرينتش" اليوم الأربعاء، تم إعادة التيار الكهريائي لـ68 ألف عميل.

ويستمر العمل لإعادة التيار لـ3900 عميل إضافي مازالوا بدون كهرباء.

وقالت الشركة، إن مئات المهندسين يعملون على الشبكة منذ وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء للعمل على إعادة الكهرباء إلى المنازل.