إسلام آباد تستضيف حوار ثلاثي على مستوى وزراء خارجية الصين وأفغانستان وباكستان غداً

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجولة الثالثة للحوار الثلاثي على مستوى وزراء الخارجية الصين وأفغانستان وباكستان ستعقد في إسلام آباد غداً السبت برئاسة وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة- أن عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني سيترأسان وفودهما في الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وأشار البيان إلى أن وزراء الخارجية سيبحثون عدة ملفات بما فيها العلاقات السياسية وعملية السلام والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، والتعاون الإنمائي والاتصال.

يُذكر أن إنشاء الحوار ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية الصين وأفغانستان وباكستان بدأت في عام 2017 بهدف تعزيز التعاون الثلاثي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تعزيز التعاون في التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن والسلام وقد عقد الاجتماع الأول للحوار في بكين في عام 2017 والثاني في بكين في 2018.