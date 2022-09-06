 يونيون برلين يستبعد أوزتونالي وبومجارتل من قائمته للدوري الأوروبي - بوابة الشروق
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يونيون برلين يستبعد أوزتونالي وبومجارتل من قائمته للدوري الأوروبي

تيمو بومجارتل
تيمو بومجارتل
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 11:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 - 11:55 ص

شهدت قائمة فريق يونيون برلين الألماني لكرة القدم التي اختيرت لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، استبعاد عدد من العناصر البارزة بالفريق.

وغاب عن القائمة بول سيجوين وميلوس بانتوفيتش، المنضمين حديثا للفريق، وكذلك لاعب خط الوسط ليفين أوزتونالي والمدافع تيمو بومجارتل الذي يعمل على استعادة لياقته بعد علاجه مؤخرا من السرطان.

وأعلن أورس فيشر المدير الفني ليونيون برلين اليوم الثلاثاء قائمة من 24 لاعبا لخوض منافسات الدوري الأوروبي.

ويستهل يونيون برلين مشواره في الدوري الأوروبي بعد غد  الخميس بلقاء سانت جيلواز البلجيكي في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا مالمو السويدي وسبورتينج براغا البرتغالي.


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