كندة علوش وطاقم فيلم نزوح على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا

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نشرت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورة لها من على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا، خلال عرض فيلمها الجديد الذي يحمل اسم «نزوح» برفقة فريق العمل.

وكتبت كندة قائلة: «من على السجادة الحمراء لمهرجان ڤنيسيا السينمائي الدولي لحظات لن انساها قبل العرض العالمي الأول لفيلمنا نزوح بجانب طاقم عمل الفيلم المخرجة سؤدد كعدان والنجم الصديق سامر المصري والمنتجين والموزعين».

واضافت كندة: «ممتنة كل الامتنان وسعيدة بالحفاوة التي استقبل فيها الفيلم بانتظار عرضه في المهرجانات وصالات السينما العربية».